Повторная атака ВСУ на Севастополь 23 сентября: есть ли погибшие, куда били

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сотрудники экстренных служб около штаба ЧФ в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе отменен режим ракетной опасности. Как ВСУ атаковали регион 23 сентября?

Удары ВСУ по Севастополю 23 сентября

Развожаев около 09:00 по московскому времени сообщил, что в Севастополе отработала ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место. Губернатор попросил население сохранять спокойствие.

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», — написал он.

Губернатор Севастополя в 09:30 предупредил о повторной ракетной опасности — в городе звучал сигнал воздушной тревоги.

«После падения ракетных обломков в районе Сухарной балки поднимался дым, экстренные службы, по сообщениям местных, уже все ликвидировали. Предположительные кадры с места падения обломков публикуются в Сети», — писала Readovka.

Михаил Развожаев около 10:00 объявил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Также неизвестно, что хотели атаковать ВСУ.

Удары ВСУ по Севастополю 22 сентября

Михаил Развожаев вчера около 13:20 по московскому времени заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Над Крымским мостом была поднята дымовая завеса.

«Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По уточненным данным, при атаке на Севастополь один военнослужащий пропал без вести», — рассказали в Минобороны РФ.

ВСУ использовали ракеты британского производства Storm Shadow для атаки штаба Черноморского флота, сообщает Sky News со ссылкой на ВВС Украины.

Как Россия отреагировала на удары по Севастополю

Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru призвал ВС РФ начать наступление после удара ВСУ по историческому зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе. По его словам, нужно «отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования и модернизировать нашу ПВО».

«Как ответить? Мы регулярно отвечаем, наносим удары крылатыми ракетами [по объектам ВСУ]. Надо решать вопросы с местами дислокации БПЛА ВСУ и модернизировать нашу ПВО, нужны тепловизионные станции. Следует переходить к наступательным действиям, отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования, модернизировать нашу ПВО. Она в целом лучшая по сравнению даже с США, но есть недостатки», — считает Соболев.

Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с NEWS.ru отметил, что необходимо «сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима». Парламентарий обратил внимание, что никакие компромиссы с Украиной невозможны.

«Не надо думать, что все события этих лет, начиная с 2014-го, кого-то не коснутся. Враг у нас жестокий и беспощадный, и сражаться надо с ним жестоко и беспощадно. Никакие компромиссы невозможны, враг должен быть разбит и уничтожен. Куда наносить удары, пусть решает руководство страны, Минобороны и Генштаб. Наша задача — сделать все для нашей полной победы и ликвидации киевского режима», — добавил Бородай.

Читайте также:

Какая сейчас ситуация у Работино, Бахмута, Клещеевки: последние новости

На Украине пожаловались на вертолеты, которые «лучше подходят для музеев»

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему в США недовольны ситуацией в зоне СВО