Какая сейчас ситуация у Работино, Бахмута, Клещеевки: последние новости

Фото: РИА Новости

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях

На Запорожском направлении идут ожесточенные бои на западных окраинах села Работино, передает WarGonzo. Что сейчас там происходит, каковы другие новости с фронта 23 сентября?

Что сейчас происходит у Работино, последние новости

«На Запорожском направлении ожесточенные встречные бои на западных окраинах села Работино. По ВСУ в населенном пункте мощно бьет российская артиллерия. Украинские подразделения также после артподготовки атакуют с запада Вербовое. Без успеха. Проблемы у ВСУ и на другом фланге. Российские войска при поддержке артиллерии атакуют у Малой Токмачки. О „клещах“ и, тем более котле речь не идет. ВСУ подтягивают резервы», — пишет WarGonzo.

По информации «Военкоров Русской Весны», сейчас идут активные бои на стыке Запорожья и ДНР.

«Десант выслеживает и накрывает прячущихся в руинах боевиков ВСУ. На кадрах — выслеживание и накрытие вражеского подразделения огнем артиллерии. Бои в районе бывшего Времевского выступа не прекращаются, боевики 35-й бригады морской пехоты ВСУ пытаются прорваться дальше, но находятся под постоянным огнем наших войск и несут значительные потери», — сообщил источник.

Readovka передает, что ночью серия взрывов прогремела в Запорожье и Днепропетровске.

«Русские ракеты ударили по стратегическим объектам противника в Запорожской и Днепропетровской областях Украины. Очевидцы заявили о мощных взрывах в регионах. Уже по традиции взрывы раздавались в Одесской области — русская армия продолжает целенаправленно уничтожать портовую и военную инфраструктуру противника. Помимо этого, серия ударов пришлась на Запорожье. О том, какие именно объекты были поражены в ходе ночной работы русских бойцов, пока неизвестно», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

Readovka пишет, что ВСУ попытались пробиться к Новопрокоповке, но были накрыты снарядами артиллерии ВС РФ.

«Украинская армия пыталась пробиться и у Вербового, тоже безуспешно. На Времевском выступе наши контратаковали со стороны Новодонецкого и Новомайорского», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Что сейчас происходит у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, последние новости

«На Бахмутском направлении российские войска при поддержке ВКС и артиллерии контратакуют в Андреевке и Клещеевке. Также была попытка продвинуться со стороны Дубово-Васильевки к Григоровке. Здесь борьба за высоты, которые тянутся до восточных окраин Берховки. Большая их часть — за ВС РФ», — передает WarGonzo.

Readovka пишет, что в Клещеевке не прекращаются ожесточенные бои, бойцы ВС РФ контратаковали при поддержке авиации. Также российские солдаты атаковали в Андреевке.

«Российские войска провели наступательные операции в районе Купянска, под Бахмутом, на линии Авдеевка — Донецк, а также на западе Донецкой области и, как сообщается, продвинулись в районе административной границы Донецко-Запорожской области. Украинские войска 22 сентября провели безуспешные наступательные операции на линии Сватово — Кременная. Российские войска отразили атаки украинских войск в районе Григоровки и Серебрянского лесничества. Украинские силы продолжили наступление на линии Авдеевка — Донецк, но не добились каких-либо успехов. Украинские силы безуспешно атаковали в районе Приютного», — сообщили «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на ISW.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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