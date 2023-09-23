«Угроза номер один»: в США рассказали о судьбе Зеленского Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут сместить Зеленского в ходе переворота

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может быть смещен в ходе переворота со стороны ВСУ, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману, опубликованному в Twitter (X). По его словам, для украинских военных Зеленский может стать главной угрозой для национальной безопасности.

Украинские офицеры, генералы и полковники среднего звена <...> могли бы начать переворот и сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это — Владимир Зеленский, — сказал Риттер.

Он отметил, что ВСУ испытывают разочарование из-за больших потерь. В случае если военные не организуют переворот, его проведут приближенные Зеленского, добавил Риттер.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что зимой граждане Украины могут выйти на улицы на протесты. Он считает, что волна акций начнется из-за голода, отсутствия света и воды, а также из-за сломанной канализации и блэкаутов. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «установил диктатуру» и «узурпировал власть», введя военное положение.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.