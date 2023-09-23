Что за необычные ATACMS получат ВСУ, может ли ФРГ дать Киеву ракеты Taurus

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Огневая группа системы HIMARS запускает ракеты ATCMS

Президент США Джо Байден согласился передать ВСУ небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS. Глава Белого дома сообщил об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе переговоров. Что о поставках данного вооружения пишет западная пресса?

Как зарубежные СМИ отреагировали на передачу ATACMS Украине

«Поставка Украине ракет ATACMS из США может побудить Германию предоставить свою крылатую ракету большой дальности Taurus. Берлин заявил, что предпочитает действовать совместно с Вашингтоном при предоставлении новых видов военной помощи. Ракеты ATACMS дадут Украине больше возможностей наносить удары на большие расстояния зимой. Это затруднит укрепление обороны России», — пишет The Wall Street Journal.

В The Washington Post отметили, что Украина может получить от США необычные ракеты ATACMS.

«Администрация Байдена планирует предоставить Украине вариант ракет ATACMS не с одиночной боеголовкой, а с кассетными бомбами, сообщили несколько человек, знакомых с ходом обсуждения. По словам собеседников, межведомственное обсуждение вопроса в последние дни перешло от уровня заместителей к уровню руководителей и принятию решения президентом Байденом», — заявили журналисты.

Издание Politico пишет, что ракеты ATACMS не окажут серьезного влияния на ход боевых действий.

«Эта новость является крупной победой Зеленского и официальных лиц в Киеве, которые давно хотели получить эти ракеты. Дальность действия ATACMS составляет от 45 до 190 миль, и украинцы уже давно утверждают, что они имеют решающее значение для нанесения ударов в глубине укрепившихся российских позиций вдоль 600-мильной линии фронта. Однако представители администрации Байдена по-прежнему настаивают на том, что ATACMS не станут „волшебной пулей“. Война, которая длится уже 18 месяцев, все еще остается артиллерийским сражением, и продвижение вперед измеряется футами, а не милями. Расчистка мин отнимает у солдат время, препятствуя быстрому маневру по отвоеванию территории. Новые ракеты помогут Украине, но не станут решающим оружием, утверждают американские чиновники», — отметил источник.

Bloomberg обратил внимание, что Киев для атаки на территорию РФ сейчас использует британские ракеты Storm Shadow и французские ракеты Scalp, которые могут скоро закончиться, поэтому Зеленский попросил ATACMS.

Фото: Rept0n1x/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons Ракета Storm Shadow

«Президент Джо Байден отказался от своего первоначального нежелания предоставлять оружие, на котором Зеленский неоднократно настаивал, чтобы его армия могла поражать цели глубже на территории, контролируемой Россией. Байден проинформировал Зеленского о своем решении в четверг, когда украинский лидер находился в Вашингтоне, чтобы обосновать необходимость дополнительной поддержки, сообщил один из источников. Отправка ATACMS будет лишь последним случаем, когда администрация отказалась от своего первоначального сопротивления по предоставлению все более и более совершенных систем вооружения, включая танки Abrams и высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). Чиновники администрации заявили, что медленные шаги, которые часто расстраивали Украину, направлены на предотвращение эскалации конфликта со стороны России», — подчеркнули авторы статьи.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу War Zone признал, что танки Abrams, которых ждут в Киеве, на передовой долго не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS в случае поставки их США «не изменят ситуацию» на фронте.

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