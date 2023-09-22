Чем сейчас занимается экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надежда Савченко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко приговорена в России к 22 годам лишения свободы, отправилась на Украину и пропала из информационного поля. Чем она занимается сейчас?

Чем известна Надежда Савченко

Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве. Служила по контракту в армии, в том числе стрелком одного из механизированных батальонов во время миссии украинских войск в Ираке. После возвращения домой поступила в Харьковский национальный университет воздушных сил им. Ивана Кожедуба по специальности «штурман». Училась на штурмана фронтового бомбардировщика Су-24. Несколько лет была штурманом-оператором ударного вертолета Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины (г. Броды, Львовская область).

В 2014 году принимала участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в качестве добровольца. Была награждена орденом «За мужество» III степени, в 2015 году получила звание Героя Украины «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу».

В чем Савченко обвиняли в России

23 июня 2014 года Надежда Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов на въезде за нелегальное пересечение украинско-российской границы под видом беженки.

По ходатайству следствия судом в отношении Савченко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявили обвинение в участии в убийстве двух сотрудников российской телерадиокомпании ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 30 000 рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В чем Савченко обвиняли на Украине

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов обменять Савченко на задержанных россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко, которая в тот же день была доставлена самолетом в Киев.

На Украине она стала депутатом Верховной рады от «Батькивщины». В конце октября 2016 года вышла из партии и заявила о начале самостоятельной политической карьеры. 7 февраля 2019 года после заявления о намерении участвовать в выборах президента страны ЦИК Украины отказала ей в регистрации из-за несоответствия предоставленных документов.

В марте 2018 года ее задержали и обвинили в подготовке теракта. 15 апреля 2019 года украинский суд принял решение выпустить Надежду Савченко из СИЗО. Такое решение судья принял в связи с истечением срока действия меры пресечения.

Чем Савченко занимается сейчас

Последний пост в Telegram-канале Савченко был опубликован 7 января 2023 года. С этого момента в своих социальных сетях она ничего не выкладывала.

По данным украинских СМИ, Надежда Савченко находится в рядах Вооруженных сил Украины. В одном из видео, которое было опубликовано в Сети, она призналась, что не может сейчас рассказать, где находится, потому что «автоматически станет мишенью и может подставить своих товарищей».

Также Савченко сообщила, что нет смысла рассказывать о том, чем она занимается.

«Мне не нужна популярность, мне не нужен пиар, мне не нужно снимать видео, чтобы показывать, что делает Украина», — заявила экс-нардеп Верховной рады.

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