Надежда Савченко заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США

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Стратегия военной безопасности Украины утверждалась в Вашингтоне. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Украина 24».

Военная стратегия утверждалась посольством США. Иначе у нас президент Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом, — заявила Савченко.

По мнению экс-депутата, новый документ способен втянуть Украину в открытое вооружённое противостояние с ядерными державами.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности страны. Она предусматривает, в частности, членство Украины в НАТО, прекращение временной «оккупации» Россией части территории Украины и готовность страны к сдерживанию агрессии.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страна вернула себе роль влиятельного государства в Центральной Европе. По его словам, Украина в 2020 году возглавила Дунайскую комиссию, а в 2021-м впервые приняла участие во встрече глав МИД центральноевропейской пятёрки.