В МИД Украины заявили о возвращении роли влиятельного государства в Европе

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страна вернула себе роль влиятельного государства в Центральной Европе. По его словам, Украина в 2020 году возглавила Дунайскую комиссию, а в 2021-м впервые приняла участие во встрече глав МИД Центральноевропейской пятёрки. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Принятая впервые за 30 лет по инициативе президента Владимира Зеленского Стратегия внешнеполитической деятельности предполагает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы, — сказал Кулеба.

Он также заявил, что Украина исторически, политически и культурно всегда принадлежала именно к этому региону. По словам министра, сейчас страна активно сотрудничает с Вышеградской четвёркой и надеется получить статус партнёра «Инициативы трёх морей».

Ранее Кулеба рассказал, что Евросоюз использует тему проблем с реформами на Украине, чтобы не говорить о её членстве в составе объединения. Европейцы сами не готовы к этому, отметил он.