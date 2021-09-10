Глава МИД Украины объяснил, почему ЕС не принимает их в свои ряды

Европейский союз использует тему проблем с реформами на Украине, чтобы не говорить о её членстве в составе объединения. Европейцы сами не готовы к этому. Такое мнение выразил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время форума YES-Brainstorming. Его слова приводит «Главред».

Я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину, — отметил политик.

По его словам, украинские власти являются сторонниками реформ. Их уже внедряют. Однако это не помогает. Отношения Киева и Брюсселя представляют собой «стратегическую неопределённость». Украина постоянно слышит от ЕС, что «надо работать дальше», и всё.

Ранее новый глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет поддержал идею расширения Евросоюза и предоставления Украине «европейской перспективы».

Он подчеркнул, что на евроинтеграцию очень сильно влияет военный конфликт в Донбассе — пока он продолжается, о членстве Украины в Евросоюзе говорить преждевременно.