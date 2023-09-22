Опубликовано фото сбитого самолета ВСУ в зоне спецоперации «Военкоры Русской Весны»: на Запорожском направлении сбит самолет ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал фото сбитого на Запорожском направлении боевого самолета Вооруженных сил Украины. Летательное средство, предположительно Су-25 ВВС Украины, было подбито бойцами 38-й мотострелковой бригады на Гуляйпольском направлении из ПЗРК.

Минобороны РФ ранее показало на видео пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по хорошо замаскированному командному пункту ВСУ. Для такой цели была выбрана наиболее эффективная крылатая ракета, уточнили в ведомстве.

До этого в ДНР рассказали, как российские военные «охотились» на британский танк Challenger 2. ВСУ перебросили машину в район Работино в составе бронегруппы с советскими машинами. Последние, как ожидалось, должны были охранять Challenger 2. Российская разведка вычислила маршруты передвижения и места дислокации бронегруппы. После этого была организована засада, и танк сожгли при помощи отечественного ПТРК.

В середине сентября военкор Чингис Дамбиев опубликовал в Telegram-канале видео уничтожения бронированной машины Mastiff ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское. На кадрах видно, как снаряд настигает машину во время движения по лесополосе.