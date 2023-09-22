«Было бы самоубийством»: Боррель назвал причину неудачного наступления ВСУ Боррель: ВСУ не смогли провести успешное контрнаступление из-за минных полей

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У украинской армии не получается провести успешное контрнаступление, поскольку российские войска заминировали огромное количество полей, заявил в интервью The Guardian глава Евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, треть территории Украины усыпана взрывающимися снарядами. Он подчеркнул, что ВСУ не могут рисковать жизнями бойцов и идти в лобовую атаку, поэтому контрнаступление продвигается медленнее, чем планировалось.

Россия построила длинную цепочку укреплений. В некоторых случаях глубина или ширина составляет 25 км. И понятно, что против этого нельзя идти в лобовую атаку, это было бы самоубийством. Они заминировали всю землю, — сказал Боррель.

Он отметил, что несмотря на сомнения, страны ЕС передали украинской армии танки и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Сейчас же в Европе ведется подготовка пилотов для полетов на истребителях F-16, подчеркнул глава Евродипломатии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой. По его словам, будет сделано все возможное для преодоления трудностей плохой погоды.

До этого украинский лидер заявил, что ВСУ возьмут Артемовск и еще два города. Он отметил, что названия последних двух городов пока нельзя раскрывать, однако планы по их захвату «очень и очень всеобъемлющие».