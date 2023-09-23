В США заявили об угрозах для авиабаз ВСУ из-за нового оружия России Обозреватель Карлин: авиабазы ВСУ под угрозой из-за нового варианта «Ланцета»

Фото: МО Украины

Новый вариант российского БПЛА «Ланцет» представляет угрозу для авиабаз ВСУ из-за поражения целей на дальнем расстоянии, сообщила обозреватель Майя Карлин в статье, опубликованном в издании 19FortyFive. По ее мнению, Украине следует изменить местоположение своих военных объектов во избежания их уничтожения «Ланцетом».

Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками, — отметила Карлин.

Она добавила, что удар «Ланцета» по украинской авиабазе в Кривом Роге подтвердил ее слова о способности нового вооружения ликвидировать цели на дальнем расстоянии.

Ранее ведущий эксперт в области БПЛА Денис Федутинов заявил, что модифицированные беспилотники «Ланцет» изменят ход специальной военной операции — они смогут более эффективно поражать цели. Он уточнил, что использование пакетных систем поможет осуществлять одновременный запуск сразу нескольких дронов.

По словам Федутинова, развернуть комплекс и применить его можно быстрее, чем в базовой версии. При этом новые беспилотники могут заменить более тяжелые беспилотники-камикадзе, такие как «Герань».