Военэксперт предрек ВСУ тысячи убитых при попытке вернуть Артемовск Военэксперт Матвийчук: ВСУ потеряют тысячи солдат при попытке вернуть Артемовск

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Планы президента Украины Владимира Зеленского вернуть Артемовск под контроль Киева обернуться для ВСУ тысячами убитых, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, подобными заявлениями Зеленский пытается добиться финансовой помощи от Запада.

Зеленский сказал, что вернет Артемовск и еще два города. Думаю, он даже не знает, что это за населенные пункты. Это заявление сделано для западного истеблишмента, дающего Украине деньги. Решил шантажировать Запад и требовать финансирование. Очередной трюк паршивого артиста, — отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ и сейчас пытаются атаковать Артемовск, не понимая того, что все господствующие высоты находятся под контролем российских войск.

У ВСУ потери огромные, зашкаливают. Любая попытка ВСУ вернуть Артемовск закончится тысячами погибших украинских военнослужащих, — заключил Матвийчук.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию обороны у населенного пункта Клещеевка под Артемовском. По его словам, при этом ВСУ несут значительные потери. Он добавил, что ситуация на данном участке устойчивая и контролируется российскими военными.