Стало известно, войдут ли женщины в состав правительства Афганистана

Женщины не будут присутствовать в составе нового правительства Афганистана. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.
При этом Муджахид отметил, что женщины смогут работать в министерствах, в полиции или в судебной системе, но только в качестве помощников. Он добавил, что талибы сформируют «правительство национального единства» как можно скорее.
По данным телеканала Al Jazeera, в новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации страны. Решение по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.
16 августа талибы окончательно
Ранее талибы нанесли удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер. Им