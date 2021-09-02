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Стало известно, войдут ли женщины в состав правительства Афганистана

11:57, 02 сентября 2021
Стало известно, войдут ли женщины в состав правительства Афганистана Фото: Elaha Sahel/Xinhua/Global Look Press
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Женщины не будут присутствовать в составе нового правительства Афганистана. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.

При этом Муджахид отметил, что женщины смогут работать в министерствах, в полиции или в судебной системе, но только в качестве помощников. Он добавил, что талибы сформируют «правительство национального единства» как можно скорее.

По данным телеканала Al Jazeera, в новое правительство Афганистана не войдут представители прежней администрации страны. Решение по составу кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

Ранее талибы нанесли удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер. Им удалось уничтожить 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал. При этом было убито девять талибов, в том числе два полевых командира.

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