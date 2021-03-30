Пашинян подаст в отставку в период с 20 апреля по 5 мая

https://static.news.ru/photo/4d273652-917a-11eb-9af0-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. Об этом заявил глава аппарата премьера Арсен Торосян.

По его словам, это необходимо для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.

Что касается сроков отставки премьера с целью последующего роспуска Национального собрания и проведения досрочных выборов, то Торосян указал период между 20 апреля и 5 мая. Этот срок предусмотрен законодательством, — цитирует его РИА Новости.

Торосян добавил, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут сам Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее вице-спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня. По его словам, иные же сценарии не обсуждались. Кроме того, он добавил, что из-за досрочных выборов в стране отменят военное положение, писал NEWS.ru.