Стало известно, почему польский самолёт подал сигнал о захвате

https://static.news.ru/photo/fc252efe-b950-11eb-ab92-96000091f725_660.jpg Фото: flickr.com

Пассажирский самолёт Boeing 737 ВВС Польши сообщал о захвате в рамках учений. Об этом заявили журналистам РИА Новости в оперативном командовании польских военно-воздушных сил.

Это было сделано в рамках учений, — говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы оперативного командования ВС Польши Адриана Волыньская подтвердила, что в республике идут учения. Сегодня отрабатывали сигнал о захвате.

Ранее пилоты воздушной машины передали диспетчеру специальный код, который означает, что самолёт захвачен. Сообщалось, что борт движется в сторону Атлантического океана. Польские СМИ предполагали, что произошедшее может быть частью военных учений, но журналисты не смогли получить официальных комментариев.

Ранее в белорусском городе Барановичи разбился военный самолёт Як-130 во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Пилоты увели машину от домов, затем катапультировались, но погибли. Момент крушения попал на видео, также в Сети появилась видеозапись с места падения. На ней пожарные тушат один из обломков воздушного судна. В Минобороны республики заявили, что семьям погибших лётчиков окажут помощь.