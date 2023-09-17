Стало известно об опасном дефиците дизельного топлива по всему миру Bloomberg: дефицит дизтоплива в мире выводит инфляцию на новый уровень

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Мир столкнулся с опасным дефицитом дизельного топлива, так как нефтеперерабатывающие мощности не в состоянии обеспечить спрос, сообщает Bloomberg. По данным агентства, кризис привел к проблемам в промышленности и логистике. Как следствие, инфляция вышла на новый уровень.

Аналитики Bloomberg отметили, что ситуация усугубляется политикой России и Саудовской Аравии. Ранее они сократили добычу нефти, которая как раз используется для производства дизельного топлива. Если страны ОПЕК+ не изменят свой курс, нарастить поставки на мировой рынок не получится, подчеркивают авторы. Однако это не единственная проблема, спровоцировавшая дизельный кризис.

Эксперты обратили внимание на нехватку производственных мощностей, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19. При этом спрос на бензин и авиационное топливо уже приблизился к допандемийному уровню. На этом фоне в прошлый четверг фьючерсы на дизтопливо в США достигли рекордной отметки в $140.

Ранее сообщалось, что продажа дизельного топлива с середины августа приносит убытки российским АЗС. Аналогичная ситуация наблюдается и с розничной торговлей бензином. Эксперты объяснили проблему ростом оптовых цен. Так, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за семь месяцев стоимость топлива выросла в 1,5 раза.