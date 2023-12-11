Стало известно о звонках западных лидеров в Киев после интервью Залужного FT: западные лидеры звонили в Киев после откровенного интервью Залужного

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Западные лидеры начали звонить в Киев после откровенного интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По их словам, они интересовались, не стали ли переговоры с Россией приоритетным направлением Украины.

Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом, — говорится в материале.

Ранее Залужный дал интервью американскому СМИ, в котором заявил, что конфликт находится в тупиковой ситуации. Он добавил, что по «учебникам НАТО» украинцы уже должны быть в Крыму, однако им не удалось даже осуществить «красивый и глубокий прорыв».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленский приобрел острый характер. По его словам, глава государства может решить проблему отстранением военачальника. Однако кто именно заменит его, пока что неизвестно. Эксперт предположил, что главкомом может стать командующий сухопутными войсками Александр Сырский несмотря на отсутствие военных достижений.