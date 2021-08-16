Стало известно о трёх версиях гибели мэра Кривого Рога

Украинские правоохранители сообщили о рассмотрении трёх версий гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в том числе и убийство. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко в эфире Украина 24.

Проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием, — сказал Шевченко.

По его словам, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти, характер и ранения. А также изучить оружие, найденное рядом с Павловым.

Ранее смерть мэра Кривого Рога прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что будет держать дело на личном контроле.

Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её. Тело Павленко обнаружили на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё. Рассматриваются две версии его гибели. В настоящее время идёт следствие.