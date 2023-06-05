Стало известно о проведении Индонезией встречи с российскими дипломатами ТАСС: источник сообщил о проведении Индонезией встречи с дипломатами РФ по мирной инициативе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Индонезийская сторона провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине, заявил ТАСС источник. Он не стал раскрывать, на каком уровне прошла встреча.

Такая встреча имела место. Подробностей пока нет, — заявил собеседник агентства.

Пере этим замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.

После этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «формулу мира» на Украине, которая предусматривает уход в отставку администрации действующего президента страны во главе с Владимиром Зеленским.