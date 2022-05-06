Стало известно о применении дальнобойных патронов НАТО в Мариуполе РИА Новости: националисты применяли дальнобойные снайперские патроны НАТО в Мариуполе

Фото nato/flickr.com

Украинские националисты при обороне завода имени Ильича в Мариуполе применяли дальнобойные патроны для снайперских винтовок, разработанные членами НАТО, пишет РИА Новости. На верхних этажах одного из корпусов завода корреспондент обнаружил гильзу от патрона для снайперской винтовки Lapua Magnum, стоящей на вооружении ряда стран НАТО.

Сообщается, что винтовочный патрон .338 Lapua Magnum был разработан в Великобритании в 1980-х годах в качестве дальнобойного патрона для военных снайперов и широко применялся в Ираке и Афганистане. Помимо Великобритании такие винтовки находятся на вооружении армий Германии, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи. Такой же патрон используется в финской винтовке Sako TRG и других образцах специального стрелкового вооружения Альянса.

Ранее бывший глава Командования специальных операций США в Европе Майк Репасс заявил, что страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для противостояния с Россией. По его словам, США, Франция, Польша, Великобритания и Германия могли бы научить их обращаться с западным оружием на своей территории.

Он считает, что созданные по такому принципу подразделения ВСУ смогут «сражаться по-западному», поскольку в их распоряжении будут совместимые с НАТО танки, огневая поддержка с воздуха и средства ПВО. На обучение таких бригад ВСУ потребуется от шести до восьми месяцев и до 40 тысяч украинцев для их комплектования.