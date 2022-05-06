Американский генерал призвал НАТО создать пять бригад для Украины Американский генерал Репасс: НАТО следует сформировать пять бригад для помощи Украине

Бывший глава Командования специальных операций США в Европе Майк Репасс заявил, что страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для противостояния с Россией. Научить их обращаться с западным оружием на своей территории могли бы США, Франция, Польша, Великобритания и Германия, отметил он в интервью с CNN.

Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории, — пояснил генерал-майор в отставке.

Он считает, что созданные по такому принципу подразделения ВСУ смогут «сражаться по-западному», поскольку в их распоряжении будут совместимые с НАТО танки, огневая поддержка с воздуха и средства ПВО.

По мнению генерала, на обучение таких бригад ВСУ потребуется от шести до восьми месяцев и до 40 тысяч украинцев для их комплектования.