В Варшаве заявили об отправке польских военных на Украину Политолог Ренкас: Польша отправила своих военных на Украину

Фото Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Варшава отправила кадровых военных и наёмников на Украину. По его словам, они уже помогают украинским военным управляться с поставляемым Киеву западным оружием, сообщает РИА Новости.

Граждане Республики Польша уже на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наёмники и отправленные туда по приказу военные, — подчеркнул политолог.

Он считает, что число иностранных военных на Украине будет расти, поскольку западные вооружения требуют правильной эксплуатации. Россия в настоящее время вынуждена бороться фактически «со всем американским блоком», добавил Ренкас.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 3 мая заявил о возбуждении уголовных дел в отношении наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Речь идёт о 75 гражданах Великобритании, Канады, Норвегии, США и Грузии, ряда других стран, пояснил он.