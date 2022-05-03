СКР завёл дела на наёмников, участвующих в событиях на Украине Бастрыкин: в России завели дела на наёмников, участвующих в событиях на Украине

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовных дел в отношении наёмников, которые принимают участие в событиях на Украине на стороне Киева. Речь идёт о 75 иностранцах, отметил он в беседе с RT.

Бастрыкин отметил, что наёмниками стали граждане Великобритании, Канады, Норвегии, США и Грузии, ряда других стран.

Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооружённое формирование «Грузинский национальный легион», выступил его лидером и вовлёк в его деятельность в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии, — подчеркнул глава СКР.

Ранее стало известно, что американцы, которые прошли боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева, пишет Politico. На Украине действует группа из почти 200 добровольцев Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Йозефовиц — он работал полицейским в Чикаго, а также проходил службу в армии США.