Стало известно о погибших и раненых из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке

Фото: Министерство обороны Украины

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил о десятках пострадавших из-за обстрела ВСУ по Новой Каховке. Также есть погибшие, пишет ТАСС.

К большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова, — сообщил Леонтьев.

По словам главы ВГА, речь идёт о десятках пострадавших. В результате обстрела серьёзно пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился неподалёку от места взрыва. Леонтьев отметил, что удар по Новой Каховке был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США.

Удар ВСУ по Новой Каховке американским оружием — преступление против мирного населения, — заявил глава районной ВГА.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, там повреждены жилые дома, а также взорвались склады с селитрой. Кроме домов повреждены рынок и больница, есть пострадавшие.