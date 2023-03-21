Стало известно о готовящемся наступлении Киева на Луганск и Запорожье Bild: Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье с целью отрезать наземное сообщение РФ и Крыма

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска готовятся к наступлению на Луганскую и Запорожскую области с целью отрезать Крым от материковой части России, сообщил немецкому изданию Bild высокопоставленный чиновник НАТО. По его словам, сейчас оружие и живая сила приводятся в состояние боевой готовности. Он уточнил, что наступление может состояться весной или летом 2023 года, и оно способно кардинально изменить ход боевых действий.

Подготовка, материалы, логистика и знания секретных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления. Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников, — сказал собеседник Bild.

При этом он заявил, что другие наступательные операции можно рассматривать как способ отвлечь российскую армию, а можно — как реальные стремления вернуть территории под контроль Украины.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС России. Он утверждает, что после того как российская армия взяла под контроль населенный пункт Красногоровка Донецкой области, ВСУ придется переправлять солдат и туда. Кроме того, в ближайшее время могут быть взяты Лиман и Авдеевка, убежден эксперт.