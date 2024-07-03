Стало известно, какие страны обсуждали Путин и Эрдоган Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине, в Сирии и Израиле

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане обсудили ситуацию на Украине, сообщила канцелярия главы Турции. Отмечается, что также лидеры затронули тему Сирии и Израиля, передает РИА Новости.

Обсуждалась последняя ситуация <...> между Украиной и Россией, нападения Израиля на палестинские территории, поиск путей урегулирования напряженности в Сирии, — сказано в сообщении.

Офис президента Турецкой Республики также добавил, что Путин и Эрдоган обсуждали двусторонние отношения между Москвой и Анкарой. Еще одной темой переговоров стала борьба с терроризмом, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить Турцию в кратчайшие сроки. Кроме того, он отметил, что в отношениях с Россией Турция стремится достичь товарооборота в $100 млрд. Также Эрдоган ожидает серьезные шаги от Москвы по строительству второй АЭС на берегу Черного моря около турецкого Синопа.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует готовность президента Турции к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений. По его словам, Москва прилагает для этого много усилий.