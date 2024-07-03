В Кремле оценили готовность Эрдогана на диалог по урегулированию в Сирии Песков: РФ приветствует готовность Эрдогана на диалог по урегулированию в Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Россия приветствует готовность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва прилагает для этого много усилий.

Мы приветствуем процесс налаживания мира в Сирии. Россия прилагает к этому очень много усилий. И можем только приветствовать контакты с сопредельными государствами, которые позволят этому процессу дальше успешно развиваться, — сказал он.

Песков также не исключил, что вопрос ситуации в Сирии будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги. Встреча лидеров двух стран должна пройти в среду, 3 июля, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана Астане.

Представитель Кремля подчеркнул, что продолжительность двусторонней встречи составит по крайней мере один час. По его словам, Путин и Эрдоган намерены обсудить все вопросы, которые представляют взаимный интерес Москвы и Анкары, в первую очередь это касается двусторонних отношений.

Эрдоган ранее заявил, что считает бессмысленными мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, исключающие участие России. По его словам, они не приведут к желаемым результатам, и положить конец кризису можно только дипломатическим путем.