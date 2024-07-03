Эрдоган пригласил Путина в ближайшее время посетить Турцию

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Турцию в кратчайшие сроки. Лидеры провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В контексте этих теплых отношений между Россией и Турцией я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее, — обратился Эрдоган к Путину.

Турецкий лидер также заявил, что в отношениях с Россией Стамбул стремится достичь товарооборота в $100 млрд. Кроме этого, Эрдоган ожидает серьезные шаги от Москвы по строительству второй атомной электростанции на берегу Черного моря около турецкого города Синопа.

Мы ведем диалог по второй АЭС в Синопе. Здесь, я уверен, мы можем сделать очень серьезные шаги. Министры энергетики продолжают обсуждать этот вопрос, — добавил президент Турции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует готовность президента Турции к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений. По его словам, Москва прилагает для этого много усилий. Песков также не исключил, что вопрос ситуации в Сирии будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги.