Стало известно, как взрывчатка могла быть доставлена к «Северным потокам» Spiegel: возможные организаторы подрыва «Северных потоков» использовали яхту «Андромеда»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Место взрыва газопровода «Северный поток»

Возможные организаторы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», на которой могли транспортировать взрывчатку к месту диверсии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным издания, судно было арендовано через неназванную чартерную фирму с острова Рюген группой «пока не установленных лиц», которые использовали поддельные документы.

СМИ сообщает, что яхта, приписанная к порту Бреге на севере Рюгена, вышла из порта Росток-Варнемюнде и в начале сентября пришвартовалось в порту Вик на севере острова.

Компания отказалась сообщить информацию о клиентах, однако прокуратура Германии подтвердила изданию факт проведения обысков на судне в январе 2023 года. Причиной стала «подозрительная аренда».

7 марта в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что американские чиновники, изучившие разведданные, пришли к выводу, что диверсии на газопроводах в Балтийском море могла осуществить проукраинская группировка, не связанная с руководством Украины и президентом страны Владимиром Зеленским. По версии NYT, в состав группы могли входить украинцы или россияне либо граждане обоих государств.