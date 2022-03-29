Стало известно имя владельца задержанной в Лондоне суперъяхты

Задержанная в Лондоне суперъяхта может принадлежать предпринимателю Виталю Кочеткову. Он является основателем оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» (юридическое лицо ООО «Екатеринбург-2000). Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся в её распоряжении доументы.

Согласно информации издания, Кочетков является владельцем 58-метровой яхты Phi стоимостью почти $50 млн через компанию Portsmouth Maritime. Последняя зарегистрирована в государстве Сент-Китс и Невис и контролирует компанию Hexagon Yachting Limited (Мальта).

Также в владении предпринимателя ещё две яхты — Aurelia и Phi Phantom. В настоящее время они пришвартованы в Италии, в море выходят под флагом Мальты, уточняет FT.

РБК сообщает, что среди учредителей ООО «Екатеринбург-2000» значатся компании Гленфилд Менеджмент Лимитид Лайабилити Партнершип, Милтон Инвест Лимитид, Коллинз Интернэшнл Лимитид (по 32% у каждого), а также Кочетков Виталий Васильевич (4%).