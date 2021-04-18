Стала известна дата президентских выборов в Сирии

https://static.news.ru/photo/348836d8-a02e-11eb-b84e-96000091f725_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Проведение выборов президента Сирии запланировано на 26 мая, выдвижение кандидатов начнётся с 19 апреля. Об этом говорится в решении Народного совета (парламента) Сирии.

Решено, что среда, 26 мая, будет днём проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая с 07:00 до 19:00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение 10 дней, — говорится в решении парламента, заседание которого транслировал телеканал «Аль-Ихбария».

Действующий президент республики Башар Асад приступил к своим обязанностям 16 июля 2014 года. По сирийской конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.

Как писал NEWS.ru, болеющему коронавирусом Башару Асаду передали пожелание скорейшего выздоровления от президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что в прошедшие дни Путин с Асадом не контактировал.

Ранее стало известно, что посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, президент Сирии и его супруга Асма уже идут на поправку и чувствуют себя хорошо. Лабораторные и рентген-анализы, связанные с состоянием здоровья, постепенно возвращаются к нормальным показателям.

О заражении Асада и его жены коронавирусной инфекцией стало известно 8 марта. Они почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Супруги сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными, после чего удались на карантин.