США вводят блокирующие санкции против «оборонки» России

Белый дом объявил новый пакет санкций США. «Полные блокирующие» ограничения вводят в отношении российских предприятий оборонного сектора. Кроме того, будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Под новые санкции США попадают 22 оборонных предприятия РФ, в том числе производящие боевые самолёты, ракеты, беспилотники, — говорится в сообщении Белого дома.

Что касается нефтеперерабатывающей отрасли России, то санкции коснутся организаций, «поддерживающих вооружённые силы России и Белоруссии», сообщили в администрации Джо Байдена.

При этом ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего анонсировать о введении новых антироссийских санкций, и добавила, что США пытаются избежать дальнейшего роста цен на нефть и опасаются, что это будет соответствовать интересам РФ.

А президент США Джо Байден сообщил, что США не исключают варианта введения санкций против энергетического сектора российской экономики. Байден отметил, что Вашингтон готов рассматривать возможные варианты нефтегазовых санкций против Москвы.