США уничтожат часть техники при выводе войск из Афганистана

https://static.news.ru/photo/deb1d8dc-b238-11eb-8e73-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's/flickr.com

Американская армия при выводе войск с территории Афганистана уничтожит часть техники и оборудования, которое будет признано непригодным для использования. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили журналисты агентства Associated Press.

Официально Штаты начали выводить войска из Афганистана 1 мая. Как предполагается, процесс продлится до 11 сентября. Европейские союзники США 8 мая попросили отсрочить вывод войск. Они заявили, что сами нуждаются во времени на переброс собственных военных.

Отмечается, что Штаты, выводя войска, большую часть своего секретного оборудования заберут с собой. Кроме того, некоторое количество вертолётов, боеприпасов, транспорта и оружия они отдадут Афганистану.

Техника, которая не подлежит ремонту, возврату или передаче, будет уничтожена. Американцы сделают это для того, чтобы оборудование не попало в руки террористов, орудующих в стране. К настоящему времени уничтожено уже 1,3 тысячи единиц техники.

Ранее стало известно, что Штаты демонтируют свою часть находящейся в Афганистане авиабазы ​​Баграм, и всё, что они не забирают домой и не передают афганским военным, они уничтожают. Дело дошло до того, что ненужное снаряжение они сдают на металлолом.

В частности, в утиль пошли некоторые вездеходы, генераторы, гусеницы от танков. Теперь эти горы металла лежат на свалке. Всё, что американцы не способны унести с собой, они либо отдают афганским военным, либо стараются уничтожить. Поэтому технику, прежде чем выкинуть, стараются «повредить как можно сильнее».