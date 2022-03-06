США решили разместить в Литве дополнительную артиллерию и подразделения ПВО

Дополнительные радары противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) планируют разместить в Литве США. Также они намерены дислоцировать там системы ПВО малой дальности и самоходные артиллерийские установки. Об этом во время визита в Литву сообщил командующий пятым корпусом армии США генерал Джон Колашески, передает LRT,

Генерал пояснил , что речь идёт о радарах, батарее самоходных артиллерийских систем М-109 и системах ПВО Avenger, оснащённых ракетами ближнего радиуса действия Stinger. Техника перейдёт в распоряжение расположенного на полигоне Пабраде усиленного бронетанкового батальона США, который обслуживают порядка 500 военнослужащих.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, американские власти намерены закупить оружие с немецких складов, а в дальнейшем перебросить его в несколько стран.

Ранее на портале американского правительства была опубликована заявка на предоставление данных о технических возможностях размещения систем ПРО в Латвии, Литве и Эстонии. Кроме того, власти планировали начать изучение возможности интеграции данных систем в военную архитектуру НАТО.

Также Вашингтон хотел получить информацию об инфраструктуре, требующейся для поддержания этих систем и обучения персонала.

Ранее сообщалось, что США изучают перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16.

За последний месяц на Украину поступило две тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, посчитала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что с 2014 года, по заявлениям представителей Госдепа, США предоставили Украине военную помощь на сумму в размере $2,7 млрд, включая $650 млн за 2021 год.