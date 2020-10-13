США развернут запрещённые ДРСМД ракеты для острастки Китая

https://static.news.ru/photo/3d40786a-0dcd-11eb-8775-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Вашингтон намерен развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая, который мог разместить уже до двух тысяч подобных вооружений, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Биллингсли выступил на организованной консервативным фондом «Наследие» видеоконференции, в ходе которой заявил о наличии у США данных о вероятном размещении Китаем от одной до двух тысяч крылатых или баллистических ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС.

Биллингсли добавил, что ракеты развёрнуты Китаем, предположительно, в 13 различных видах ракетных систем и это та реальность, с которой Вашингтону придётся считаться.

И в ответ мы собираемся разработать и развернуть собственные крылатые ракеты наземного базирования, — заявил он.

Спецпредставитель сообщил также, что разработка соответствующих ракетных систем ведётся сухопутными войсками и Корпусом морской пехоты США.

Как сообщал NEWS.ru, дискуссия вокруг темы сокращения наступательных вооружений и ракетных арсеналов в последние дни приобретает более актуальный характер. В США 3 ноября пройдут выборы президента. Именно в этот момент, в преддверии выборов, Маршалл Биллингсли также сообщил, что США якобы достигли принципиальной договорённости с Москвой о продлении договора СНВ-3 — основного документа в сфере ядерного сдерживания.