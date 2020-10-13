США предложили России продлить СНВ-3 на своих условиях

https://static.news.ru/photo/73e2f80c-0d8c-11eb-8639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДСНВ между США и Россией может быть продлён в обмен на заморозку ядерного арсенала Москвы, заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

В Вашингтоне считают, что достигли «принципиального» и «джентльменского» соглашения по стратегической стабильности с РФ на самом высоком уровне. Американцы готовы продлить ДСНВ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Мы готовы к сделке, можем достичь её уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать, — отметил спецпредставитель президента США.

При этом американская сторона настаивает на заморозке и тактических арсеналов, которые составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ. Кроме того, предложенная сделка включает значительный режим проверки ядерных арсеналов.

Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия. — NEWS.ru) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое, — сообщил Биллингли.

Он добавил, что любые ядерные договорённости США и России должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на Китай, передаёт РИА Новости.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, писал NEWS.ru.