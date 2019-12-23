https://static.news.ru/photo/f056b866-264b-11ea-b6f9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что России по-прежнему неясны перспективы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что «серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США.

Причём имею в виду не только слом Соединёнными Штатами Договора под абсолютно надуманным, безосновательным предлогом. С ноября 2019 года Вашингтон создал неопределённость и в отношении своего участия в Договоре по открытому небу, неясными остаются и перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, — сказал глава государства на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Он добавил, что «всё это происходит на фоне роста потенциала глобальной системы противоракетной обороны США».

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.

Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой, приводил NEWS.ru мнение экспертов.