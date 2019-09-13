https://static.news.ru/photo/cb5a16d4-9398-11e9-82aa-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/Global Look Press

Администрация президента США и Конгресс поддержали решение, которое позволит разблокировать помощь Украине в области безопасности на почти $400 млн. Данные средства в Киеве намерены использовать для покупки вооружений и войсковой техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Украины в США.

Подобная помощь в области безопасности предусматривает 250 миллионов долларов США из бюджета Пентагона в рамках программы «Инициатива по помощи Украине в области безопасности» и 115 миллионов долларов США в рамках программы госдепартамента «Международное военное финансирование» из бюджета 2019 года, а также 26,5 миллиона долларов США из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего 391,5 миллиона долларов США, — говорится в сообщении посольства.

Ранее News.ru сообщал, что американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Информацию об этом озвучил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Точной даты встречи Трампа и Зеленского пока нет.