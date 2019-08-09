Американский глобальный ресурс стал популярным источником информации, несмотря на то, что неопытные авторы порой допускают грубые фактологические ошибки. Простые пользователи обсуждают проблемы энциклопедии, которые заключаются во внутриадминистративной борьбе. Одни удаляют неинтересные, с их точки зрения, статьи. Другие нагромождают множество второстепенных сведений, тем самым заваливая основную информацию.

Но эксперты уверены, все это связано с цензурой, которую осуществляют в США для ведения информационной борьбы.

Федеральное агентство новостей

В странах, где осознали влияние Вашингтона на редакционную политику Википедии, заблокировали проамериканскую энциклопедию. Это сделано в Китае, Иране, Сирии и даже в Турции. После того, как в Википедии бездоказательно обвинили Анкару в поддержке террористических курдских группировок, в стране заблокировали интернет-энциклопедию.

В Сирии Википедия стала площадкой для пропаганды экстремистских идей. Ссылки в статьях вели на радикальные ресурсы.

Для китайцев интернет-энциклопедия пыталась показать нужную американцам картинку мира. После начала протестов в Гонконге в Википедии стали появляться статьи и ссылки с исключительно антикитайской информацией.

Организаторы противостояния стали использовать ресурс для координации своих действий и для уведомления бунтовщиков о времени и месте сбора.

Федеральное агентство новостей

Цензура Википедии коснулась и европейских стран. Так газета Daily Mail была заблокирована в качестве источника информации для англоязычных пользователей. Официальная позиция редакции энциклопедии — скандалы в 2011-2013 годах, которые затронули издание из Великобритании. Но читатели уверены, что причина кроется совершенно в другом — в консервативной позиции газеты, которая идет вразрез с некоторыми интересами США.

Аналогично пострадали и российские СМИ. В августе этого года ссылки Федерального агентства новостей на расследования о деятельности оппозиции были заблокированы.

В августе 2019 года в точно такой же ситуации оказалось несколько российских изданий, в том числе и Федеральное агентство новостей — один из крупнейших в стране сетевых новостных ресурсов. Одно из направлений работы издания — журналистские расследования, в том числе о деятельности так называемой несистемной оппозиции.

Также администрация Википедии удаляет редакционные правки самых различных авторов, которые создают, по мнению Вашингтона, слишком положительный портрет тех или иных политических деятелей РФ.

Зависимость Википедии от американской политической цензуры очевидна. Факты игнорируются, а хваленая свобода слова попирается.