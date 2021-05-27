США призвали ВОЗ ко второму этапу изучения происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8eeb1086-067e-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) перейти ко второму этапу изучения происхождения коронавируса, поскольку первого этапа оказалось «недостаточно». При этом изыскания должны вестись в том числе на территории Китая. Об этом говорится в заявлении, распространённом постоянным представительством США при женевской квартире ООН.

По мнению Штатов, первая фаза инициированного ВОЗ исследования была «недостаточной и незавершённой».

Мы призываем к оперативной, транспарентной, основанной на свидетельствах и осуществляемой под руководством экспертов второй фазе исследования, в том числе в Китайской Народной Республике, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

США находят «исключительно важным», чтобы Китай предоставил независимым экспертам всесторонний доступ к полным данным и образцам, что могло бы помочь понять источник вируса и ранние стадии пандемии.

Издание The Wall Street Journal 23 мая опубликовало материал со ссылкой на американскую разведку, в котором сообщалось, что не менее трёх китайских учёных из Уханьского института вирусологии КНР тяжело заболели в ноябре 2019 года и это может якобы говорить в пользу версии об искусственном происхождении коронавируса.

В свою очередь представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что информация о заболевании китайских учёных не соответствует действительности.