США заявили о готовности предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд
Fox News: США готовы предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:26, 14 февраля 2022
Фото: jafsegal/flickr.com
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Соединённые Штаты могут предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд, сообщил в Twitter журналист телеканала Fox News Чад Перграм. Он добавил, что об этом некоторым членам палаты представителей Конгресса США сообщил 14 февраля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Журналист утверждает, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь экономике Украине, пострадавшей из-за паники, вызванной возможным обострением. Кроме того, $1 млрд может успокоить Киев.
2) A source familiar with this morningâs call says that the U.S. will offer $1 billion in sovereign loan guarantees to Ukraine in an effort to calm concerns about war in Ukraine
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, приехавший 14 февраля в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд. По его словам, помощь продолжится. В том числе возможны и поставки оружия.
Ряд немецких политиков, в их числе и Шольц, до этих переговоров исключали возможность поставки летального вооружения Украине, поддерживая оружейное эмбарго.