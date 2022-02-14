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США заявили о готовности предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд

Fox News: США готовы предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд
19:26, 14 февраля 2022
США заявили о готовности предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд Фото: jafsegal/flickr.com
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Соединённые Штаты могут предложить Украине гарантии суверенного долга на сумму $1 млрд, сообщил в Twitter журналист телеканала Fox News Чад Перграм. Он добавил, что об этом некоторым членам палаты представителей Конгресса США сообщил 14 февраля помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналист утверждает, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь экономике Украине, пострадавшей из-за паники, вызванной возможным обострением. Кроме того, $1 млрд может успокоить Киев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, приехавший 14 февраля в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд. По его словам, помощь продолжится. В том числе возможны и поставки оружия.

Ряд немецких политиков, в их числе и Шольц, до этих переговоров исключали возможность поставки летального вооружения Украине, поддерживая оружейное эмбарго.

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