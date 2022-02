США заявили о готовности предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд

Журналист утверждает, что Вашингтон готов пойти на такой шаг, чтобы помочь экономике Украине, пострадавшей из-за паники, вызванной возможным обострением. Кроме того, $1 млрд может успокоить Киев.

2) A source familiar with this morning’s call says that the U.S. will offer $1 billion in sovereign loan guarantees to Ukraine in an effort to calm concerns about war in Ukraine