США пообещали жёсткий ответ в случае появления войск РФ в Латинской Америке
Салливан: США дадут решительный ответ в случае размещения войск РФ в Латинской Америке
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:20, 14 января 2022
Джейк СалливанФото: Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на сообщения, что Россия может развернуть свои военные силы на Кубе или в Венесуэле. Он заявил, что в этом случае Вашингтон даст решительный ответ, сообщает ТАСС.
Такой шаг России в Латинской Америке ранее не стал исключать замглавы МИД Сергей Рябков.
Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберёмся с этим решительным образом, — подчеркнул Салливан.
Он добавил, что на российско-американских консультациях в Женеве 10 января тема Латинской Америки не поднималась.
Ранее стало известно, что Белый дом останется в контакте с союзниками и Россией для определения дальнейших действий после серии переговоров, заявил Джейк Салливан. Сами переговоры он назвал откровенными и полезными. По словам Салливана, США готовы и к продолжению дипломатического взаимодействия с РФ, и к развитию событий по сценарию конфронтации.