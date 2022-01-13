США пообещали жёсткий ответ в случае появления войск РФ в Латинской Америке

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Президент США Джо Байден мог намеренно блокировать санкции по «Северному потоку — 2». Чтобы скрыть его «работу на Кремль», были запущены переговоры с Россией по гарантиям безопасности, заявил заместитель главреда издания «Страна.ua» Максим Минин в авторской колонке.

Украинский журналист предположил, что переговоры нужны были для отвода глаз, чтобы отвлечь от факта содействия Байдена открытию газопровода. По одной из версий, кстати, все жёсткие заявления, которые сейчас идут в...