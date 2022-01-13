Советник Байдена по нацбезопасности оценил переговоры с РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом останется в контакте с союзниками и Россией для определения дальнейших действий после серии переговоров. Сами переговоры он назвал откровенными и полезными, сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, США готовы и к продолжению дипломатического взаимодействия, и к развитию событий по сценарию конфронтации.

Обсуждения были откровенными и прямыми, они были полезными. Они дали нам и нашим союзникам пищу для размышлений, они дали России пищу для размышлений. Мы сейчас все обдумаем, проконсультируемся с нашими союзниками и партнёрами относительно того, как двигаться дальше, — подчеркнул советник президента США.

Он уточнил, что новые встречи участников переговоров ещё не назначены.

Ранее стало известно, что планы Москвы по отношению к Украине анализировали в американском разведсообществе, заявил Джейк Салливан. Специалисты не пришли к заключению, что Россия выбрала военное развитие ситуации, отметил он. В США готовы продолжить диалог с Россией, но для этого нужно, чтобы ситуация вокруг Украины не менялась ни в лучшую, ни в худшую сторону.