Советник Байдена заявил, что разведка США не знает планов РФ по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что планы Москвы по отношению к Украине анализировали в американском разведсообществе. Специалисты не пришли к заключению, что Россия выбрала военное развитие ситуации, отметил он на брифинге в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине, — пояснил Салливан.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил о готовности США продолжить «дипломатию и диалог» с Россией. Для этого нужно, чтобы ситуация вокруг Украины не менялась ни в лучшую, ни в худшую сторону, отметил он.

Ранее стало известно, что требования Соединённых Штатов вернуть российские войска в казармы являются неприемлемыми, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая ранее публично потребовала отвести войска от украинской границы. Лавров отметил, что РФ не будет обсуждать подобные требования американской стороны.