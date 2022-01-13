Лавров: требования США вернуть российские войска в казармы неприемлемы

Требования Соединённых Штатов вернуть российские войска в казармы являются неприемлемыми, заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что РФ не будет обсуждать подобные требования американской стороны.

Россия не готова даже обсуждать неприемлемые требования США об «уходе в казарму» российских войск на своей территории, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Комментируя недавние переговоры с США, Лавров отметил, что российская сторона твёрдо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет. Глава МИД сообщил, что Москва на переговорах в Женеве и Брюсселе настойчиво возвращала партнёров к пониманию общей безопасности в евроатлантике. При этом министр отметил, что ни одна страна в мире не имеет права на доминирование в этом регионе.

Лавров также назвал возможное введение санкций США против России абсурдом и «нервным срывом». По его словам, Москва не будет «махать дубиной», однако отреагирует на дальнейшее развитие.

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников. Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

13 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.