Американские сенаторы включили в проект новых санкций Путина и 11 банков

Группа из 25 членов сената Соединённых Штатов от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников. Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба ВС и командующих различными видами вооруженных сил, — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте комитета.

Также президенту США Джо Байдену в случае вторжения РФ на Украину предлагается ввести ограничения в отношении как минимум трёх организаций из следующего перечня: ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, Газпромбанк, РФПИ, МКБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.

Сенаторы считают, что законопроект о санкциях «посылает чёткий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее агентства Reuters и AP сообщили, что Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. Ограничения могут быть наложены на товары, произведённые в США и поставляемые в Россию, а также на продукцию иностранного производства, созданную под юрисдикцией Штатов.

Среди рассматриваемых для запрета на экспорт товаров — электроника, ПО и связанные с ними технологии.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что в случае вторжения РФ на Украину США могут ввести против России ещё более жёсткие санкции, чем в 2014 году. По её словам, новые рестрикции коснутся ключевых российских финансовых институтов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Материалы СМИ о том, что РФ якобы собирается напасть на Украину, он назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.