NYT показала расположение войск РФ у границы с Украиной

Карты расположения российских войск вдоль границы с Украиной составила и опубликовала газета The New York Times. Как пишет издание, войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и, теоретически. могут «открыть новый фронт». По данным NYT, войска окружают Украину с трёх сторон.

На карте отмечены рода войск и их численность. Также указаны виды техники. Издание сообщает, что карта составлена на основании информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с помощью военных аналитиков и с использованием снимков со спутников.

Согласно представленным данным, близ украинской границы в настоящее время расположены около 100 тысяч российских военных. При этом в спецслужбах США сообщают о военной операции, разработанной Кремлём, в которой должны принять участие порядка 175 тысяч военных, пишет NYT. При этом аналитики не могут однозначно утверждать, планирует ли РФ вторгнуться на территорию Украины или нет. Однако они отмечают, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить всё необходимое для начала вторжения.

Карта NYT демонстрирует десятки основных скоплений войск РФ, расположенных в пределах досягаемости украинской границы. Практически во всех подразделениях, по данным издания, есть артиллерия, тяжёлая техника и танки.



Две группы войск находятся возле границы с Белоруссией у городов Ельня в Смоленской области и Клинцы в Брянской области. Три группы дислоцированы недалеко от Воронежа. В случае начала спецоперации эта группа войск может угрожать непосредственно Киеву, пишет издание.

Также одна группа войск расположена около Волгограда, две — близ границ самопровозглашённых ДНР и ЛНР, и по одной — в Краснодарском крае возле города Кореновск (там находится только артиллерия) и в Крыму.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.

Также сообщалось, что начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин представил несколько возможных вариантов военных действий на случай гипотетического вторжения России на Украину. Он сообщил, что дал кабмину «военный выбор действий» на случай эскалации ситуации. Однако суть представленных вариантов он не назвал.