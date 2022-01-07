США угрожают России эмбарго, как Кубе и Северной Корее

Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. В настоящее время в этом списке находятся Куба, Сирия, Иран и КНДР. Об этом сообщили Reuters и Associated Press.

Как пишет Reuters, ограничения могут быть наложены на товары, произведённые в США и поставляемые в Россию, а также некоторые товары иностранного производства, созданные под юрисдикцией Штатов. По данным AP, среди рассматриваемых для запрета на эскпорт товаров — электроника, ПО и связанные с ними технологии.

По данным СМИ, санкции не будут вводиться «от малого к большому», вместо этого Вашингтон намерен начать сразу с жёстких мер и сохранять их. По мнению американских чиновников, данные меры серьёзно отразятся на российской экономике, включая сферу финансов и на критических для Кремля секторах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что список запрещённых к экспорту из США компонентов может быть очень общирным: от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.