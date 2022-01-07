США угрожают России эмбарго, как Кубе и Северной Корее

США угрожают России эмбарго, как Кубе и Северной КорееСША готовы наложить эмбарго на Россию по аналогии с Ираном, Кубой, КНДР и Сирией
Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. В настоящее время в этом списке находятся Куба, Сирия, Иран и КНДР. Об этом сообщили Reuters и Associated Press.
Как
По данным СМИ, санкции не будут вводиться «от малого к большому», вместо этого Вашингтон намерен начать сразу с жёстких мер и сохранять их. По мнению американских чиновников, данные меры серьёзно отразятся на российской экономике, включая сферу финансов и на критических для Кремля секторах.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что список запрещённых к экспорту из США компонентов может быть очень общирным: от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.