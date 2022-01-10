Госдеп после переговоров предупредил Россию о ещё более жёстких санкциях

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что США может ввести против России санкции, ещё более жёсткие, чем в 2014 году. Об этом представитель Госдепа сообщила по итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности. Своё заявление Шерман сделала на брифинге для журналистов, пишет РБК.

Новые санкции коснутся ключевых российских финансовых институтов. «США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину. В случае применения эти меры будут гораздо более жёсткими, чем в 2014 году, — заявила глава американской делегации.

Шерман отметила, что сами переговоры были «прямолинейными и откровенными», но при этом представители американских властей якобы не получили от России «никаких гарантий» касательно ситуации на Украине. Также, добавила первый заместитель госсекретаря, США обменялись с Россией идеями по ракетам средней и меньшей дальности.

Представители обеих сторон заявили о недопустимости ядерной войны. Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что американская сторона серьёзно подготовилась к встрече. Переговоры были серьёзными, сложными, без попыток обойти сложные углы.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о продолжении Россией военных учений на своей территории, как бы ни возражало НАТО. Дипломат пояснил, что Россия будет делать то, что считает нужным в целях своей безопасности. Об этом Рябков сообщил по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.