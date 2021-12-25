Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Так в эфире телеканала «Россия 1» он ответил на вопрос, просчитывает ли РФ шаги других государств. Он высказался и по поводу сообщений прессы о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

Россия ни для кого не представляет угрозу, — подчеркнул Песков.

Однако представитель Владимира Путина не исключил, что киевские власти могут пойти на провокации для оправдания таких заявлений, но он предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьёзные последствия.

Москва, по словам Пескова, прилагает все усилия для оказания помощи Киеву в урегулировании военного конфликта в Донбассе. И российские власти по-прежнему сохраняют приверженность «нормандскому формату» и Минским соглашениям.

Ранее Кремль сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Однако дедлайна в этом вопросе не может быть.